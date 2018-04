Ligue des Champions - Liverpool assomme Manchester City !

La meilleure équipe actuelle du royaume ne s’attendait certainement pas à pareille punition, ici à Anfield, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sur cette pelouse de Liverpool qui l’a vu concéder son seul et unique revers de la saison en Premier League (4-3), Manchester City a sombré ce mercredi soir, balayé en l’espace d’une demi-heure par des Reds survoltés et emportés dans une véritable frénésie qui leur a permis de frapper toutes les dix minutes à compter du coup d’envoi. Jusqu’à ce score improbable de 3-0 !

Incontournable cette saison, Salah bien sûr y est allé de son 38ème but toutes compétitions confondues – le septième en C1 – pour mettre les siens sur les bons rails (1-0, 12e). Une initiative louable suivie d’un étonnant coup de canon de la part d’Oxlade-Chamberlain pour le but du break – une frappe des 25 mètres alors flashée à 114 km/h (2-0, 21e) ! Dans la foulée, Mané pouvait enfoncer le clou au beau milieu d’une défense groggy, de la tête à bout portant sur un service millimétré de Salah (3-0, 31e). Une dernière réalisation qui alors laissait les Citizens sans réponse jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola tentaient bien de réagir, enfin, mais les Sky Blues se heurtaient à un véritable mur rouge. Plus inquiétant pour City, aucun des nombreux assauts observés dans le deuxième acte ne se sera soldé par une tentative cadrée. C’est dire le chantier qui attend le club de Manchester pour prétendre renverser la vapeur dans six jours à la maison. "Aujourd’hui nous n’y croyons pas, mais demain peut-être nous y croirons un peu, et après-demain encore plus, pour y croire totalement dans six jours", dixit Guardiola, après coup, sur l’antenne de beIN SPORTS. En tout début de saison, les Citizens avaient infligé un 5-0 aux Reds à l’Etihad, avec un Mané expulsé dès la 37e minute certes. Et Salah, le maillon fort de Liverpool, est sorti sur blessure ce soir, touché aux adducteurs…