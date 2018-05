Ligue des Champions : Le Real Madrid fidèle au rendez-vous !

"Les Dieux du football se sont penchés sur la Ligue des champions et ce Real Madrid", s’est amusé à clamer Marcel Desailly, sur beIN SPORTS, à la mi-temps de ce Real-Bayern, mardi soir. Le champion du monde 98 ne croit pas si bien dire. Après avoir bénéficié d’une réussite totale à Munich, pour l’emporter 2-1 en demi-finale aller, les hommes de Zinédine Zidane s’en sont sortis miraculeusement lors de la manche retour, avec un résultat nul (2-2) qui leur permettra de briguer une 3e Ligue des champions de suite contre Liverpool ou la Roma.

Les Merengues ont subi les vagues offensives allemandes tout au long de la rencontre mais un doublé de Karim Benzema les a sauvés. Après l’ouverture du score de Joshua Kimmich d’entrée (3e), l’international français égalisait d’une reprise de la tête (11e) puis bénéficiait d’une énorme bourde de Sven Ulreich, qui laissait échapper le ballon sur une passe en retrait de Corentin Tolisso, pour marquer en début de seconde période (46e). Un but de James Rodriguez en force (63e) a relancé le champion de Bundesliga, qui a ensuite manqué d’arracher la qualification lors de la dernière demi-heure.

C’est effectivement le manque de réalisme du Bayern qui a rendu cette rencontre complètement folle. Robert Lewandowski, comme à l'aller, a été incapable de convertir ses opportunités, puis Corentin Tolisso (75e), Thomas Müller (79e) et Mats Hummels (93e) sont tombés sur un grand Keylor Navas. Les Bavarois n’ont pas non plus été aidés par l’arbitrage, puisque M. Cakir a décidé de ne pas siffler penalty sur une main de Marcelo (45e) ou sur une faute de Sergio Ramos dans la surface (52e). On mettrait ça sur le compte de la réussite habituelle du Real.