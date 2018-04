Ligue des Champions - Le Real et Cristiano Ronaldo mettent la Juve K.O. !

Et le temps s'est arrêté... Mardi soir, à la 64e minute du quart de finale aller de Ligue des champions entre la Juventus Turin et le Real Madrid, ce sont quelques secondes d'exception qu'ont pu savourer les spectateurs qui avaient pris place dans le travées de l'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo a signé un but splendide, allant chercher très haut un ballon pour décocher un retourné acrobatique exceptionnel. Sifflé et conspué en début de partie, la star portugaise a été ô combien surprise de voir alors la majeure partie de l'enceinte piémontaise et des tifosi de la Vieille Dame se lever pour l'applaudir et ainsi rendre hommage à ce joueur d'exception.

Le public turinois n'est donc pas rancunier, et sait aussi et surtout reconnaître la valeur de ses adversaires. Car quelques mois après avoir été balayée en finale de la précédente édition de Ligue des Champions par ce même Real Madrid (4-1), la formation de Massimiliano Allegri n'a pas pesé beaucoup plus lourd à domicile, contre le tenant du titre. Les Bianconeri ont été renvoyés à leurs chères études (0-3), car ils ne peuvent plus désormais se faire beaucoup d'illusions avant la manche retour en Espagne le 11 avril prochain. Même l'absence à venir de Sergio Ramos, suspendu, ne suffira sans doute pas à fragiliser la troupe de Zinédine Zidane. D'autant plus que Paulo Dybala sera lui aussi privé de la prochaine confrontation entre les deux équipes, puisque l'attaquant de poche argentin a reçu un deuxième carton jaune synonyme de rouge en seconde période (66e).

Avec son numéro 10, la Juventus a déjà beaucoup souffert, alors on imagine aisément qu'en son absence, et à l'extérieur, ce sera d'autant plus compliqué pour les champions d'Italie de remonter un handicap de trois buts, même si Gonzalo Higuain et consorts avaient montré de belles vertus mentales au tour précédent contre Tottenham. Cette fois, le fossé est trop grand entre les patrons de la Serie A et leur bourreau du jour. Surtout, le Real Madrid compte en son sein un certain Cristiano Ronaldo, qui avait pris soin de placer les siens sur la voie royale dès la 3e minute de jeu (0-1), alors que Marcelo, suite à un une-deux avec... "CR7", s'est lui chargé de sceller le sort de la rencontre. Et de ce quart de finale par la même occasion...