Ligue des Champions : Le Real encore un peu plus dans l'Histoire !

On avait imaginé plusieurs hypothèses, surtout deux: le Real qui gagne sans séduire, classique, ou Liverpool qui s’impose en arrivant à rendre folle cette finale. Mais alors celle-là, on ne l’avait pas forcément vue venir… Gareth Bale, remplaçant au coup d’envoi, a donné un atour forcément charmeur à ce troisième succès madrilène de suite. Son ciseau retourné, dans le geste, est tout à fait digne de celui de Cristiano Ronaldo à Turin il y a quelques semaines. Au fond, il est bien sûr autrement plus important. C’est lui qui donne la victoire finale au Real, agrémenté d’un doublé en fin de match (3-1).

Au fond, c’est presque une logique implacable. "Zizou" est encore et toujours béni des dieux, avec un joueur entrant à nouveau décisif (et comment !). La sortie sur blessure de Mohamed Salah, touché à l’épaule et en pleurs à la demi-heure de jeu, a bien sûr été un élément marquant de cette finale. Mais la seconde période a tout de même eu son scénario à part entière, assez fou et qui permettra tout de même à cette cuvée 2018 de rester dans les annales. Aussi, peut-être surtout, grâce aux incroyables bévues de Loris Karius.

Le gardien allemand a d’abord relancé à la main directement sur Karim Benzema, qui pour devenir le premier buteur français en finale depuis... Zidane en 2002 n’en demandait pas tant et a simplement tendu la jambe (1-0, 51e). Sadio Mane a rapidement égalisé (1-1, 55e), et puis Bale s’est envolé (2-1, 64e). Le seul but sur lequel Karius ne pouvait rien. Contrairement au dernier, avec une faute de main encore très grossière sur une frappe lointaine du même Bale (3-1, 83e), qui aurait encore pu marquer une minute plus tôt. Avant, bien avant, Liverpool aurait pu ouvrir le score – quand Salah était encore là – sur un tir d’Alexander-Arnold arrêté par Keylor Navas. Mane a aussi trouvé le poteau à 2-1.

Liverpool, quelque part, a fait un match à la Liverpool. Les hommes de Jurgen Klopp n’ont pas fait le voyage pour rien et ont donné ce qu’ils avaient, leurs qualités comme leurs défauts. Pour le Real, cet implacable Real qui n’a même plus besoin d’un grand Cristiano Ronaldo, c’est la 13e victoire. La troisième de suite aussi, ce qui fait de Zinedine Zidane le premier entraîneur à réussir cet exploit. S’il ne s’arrête pas de lui-même, il ne perdra pas. Puisque c’est impossible.