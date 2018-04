On ne pourra pas dire que le Real Madrid a bénéficié de tirages au sort cléments cette saison en Ligue des champions. Après avoir écarté le PSG en 8e de finale et la Juventus en quarts, la Casa blanca, qui vise un triplé historique, a hérité de l’autre favori des demi-finales: le Bayern Munich. Le double tenant du titre a l’avantage de se déplacer en Allemagne (mercredi 25 avril) avant de recevoir à Bernabéu (mardi 1er mai).

L’affiche est d’autant plus alléchante que la confrontation de l’an dernier, en quarts de finale, avait été très indécise. Dominatrice sur les deux matches, la formation allemande avait perdu à domicile (1-2) et a ensuite arraché la prolongation en Espagne, pour s’écrouler sur un but hors-jeu de Cristiano Ronaldo (4-2, ap). Cette fois-ci, les hommes de Zinedine Zidane sont en grande confiance après 4 matches de très haut niveau contre le PSG et la Juve, quand Franck Ribéry et ses coéquipiers ont connu moins d'adversité: ils ont joué deux "petits" (Besiktas et Séville) et sont d'ailleurs déjà champions de Bundesliga...

L’autre rencontre opposera ainsi Liverpool à l’AS Rome, avec une manche aller à Anfield. Les deux formations comptent bien créer l’exploit jusqu’à la finale à Kiev, le 26 mai. Les Reds partent légèrement favoris après avoir fait exploser Manchester City en contre-attaque, en remportant les deux rencontres (3-0 ; 1-2). Les Giallorossi ont fait tomber le Barça au terme d’une manche retour grandiose (3-0), mais avaient affiché leurs limites au Camp Nou (4-1).

Les demi-finales: