Ligue des Champions - Le Barça dompte la Roma !

Au lendemain du but exceptionnel de Cristiano Ronaldo à Turin, certains attendaient la réponse de Lionel Messi, seul autre quintuple Ballon d’or de l’histoire du football. Auteur d’une prestation solide, l’Argentin n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive mercredi soir contre la Roma, mais le Barça n’a pas eu besoin d’un nouvel exploit de sa star pour s’imposer largement dans ce quart de finale de Ligue des Champions (4-1).

Un score quelque peu trompeur, tant les joueurs de la Louve ont posé des problèmes à leurs hôtes, surtout en première période, où les Catalans n’ont ouvert le score… que grâce à un tacle de De Rossi dans ses propres filets après un échange Messi-Iniesta (38e). La deuxième réalisation du Barça est également un but contre son camp, signé Manolas, à la lutte avec un Umtiti monté aux avant-postes (55e), avant que Piqué ne triple la mise à bout portant suite à une frappe de Suarez repoussée par Alisson (59e).

Gonalons offre un but à Suarez



Dzeko, qui avait réclamé un penalty en tout début de match après un contact avec Umtiti, réduisait logiquement l’écart à la 80e minute, et donnait alors un peu d’espoir aux Romains. Maxime Gonalons s’est lui retrouvé à l’origine du quatrième but du Barça, Suarez profitant pleinement de son contrôle approximatif dans la surface pour donner plus d’ampleur au succès des siens (87e). Un score "un peu sévère" pour son compatriote Grégoire Defrel, auteur d’une rentrée beaucoup plus convaincante mais qui sait bien qu’il faudrait un miracle pour voir l’AS Roma dans le dernier carré de la compétition.