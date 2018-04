Pas de choc Real-Barça, mais une affiche au parfum de grand classique pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid, double tenant du titre et tombeur du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, retrouvera en effet la Juventus au prochain tour pour une revanche de la finale de l'édition précédente, remportée par les Merengue (1-4). Dans un passé récent, ce sera la belle entre ces deux géants du football européen, puisque la Vieille Dame avait sorti le Real Madrid (2-1, 1-1) au stade des demi-finales en 2014-2015. La Juve est donc la dernière équipe avoir éliminé la Maison Blanche sur la scène européenne.

Dans les autres rencontres, on suivra avec attention le choc entre les deux derniers représentants anglais, Liverpool et Manchester City. La formation de Pep Guardiola, qui écrase la Premier League, partira clairement favorite. Mais il faut se souvenir que c'est à Anfield, en janvier dernier, que les Skyblues avaient concédé leur première défaite en championnat, au terme d'un match mémorable (4-3). Malheureusement pour les Reds, c'est à l'aller qu'ils évolueront dans leur antre, alors qu'un match retour dans un stade où ils accompli tant d'exploits européens aurait sans doute augmenté leurs chances. On peut en tout cas attendre une double confrontation explosive entre deux des plus belles attaques d'Europe.

Enfin, le FC Barcelone et le Bayern Munich n'ont pas à se plaindre de ce tirage au sort. Le Barça, solide tombeur de Chelsea cette semaine (1-1, 3-0), affrontera l'AS Rome, le deuxième représentant italien, plus apparu depuis 10 ans à ce stade de la compétition. Le Bayern, de son côté, a hérité du FC Séville, qui se retrouve condamné à un nouvel exploit majuscule, après avoir créé la sensation cette semaine en écartant le Manchester United (0-0, 2-1) de José Mourinho.

Les rencontres auront lieu les 3-4 avril et 10-11 avril prochains. Match aller chez le premier cité.