Et deux qui font cinq ! Auteur d’un triplé face au PSV Eindhoven (4-0) il y a quinze jours en ouverture de la Ligue des Champions, Lionel Messi a fait à peine moins bien à Wembley pour le deuxième match du Barça contre Tottenham (2-4), se contentant cette fois d’un doublé. Également auteur de cinq buts en Liga, l’Argentin affole les compteurs et ce, malgré une indéniable malchance.

Car à ces dix buts en dix matches depuis le début de saison, il faut également ajouter pas moins de neuf poteaux dont deux mercredi face aux Spurs. Pas en reste grâce à une exceptionnelle demi-volée à l’entrée de la surface, Ivan Rakitic ne se privait pas de rappeler à quel point le quintuple Ballon d’or était un joueur unique.

Il y a un joueur qui est meilleur que tous les autres. Ivan Rakitic

"Avec tout le respect que je dois à tous les joueurs qui gagnent des prix, il y a un joueur qui est meilleur que tous les autres, a ainsi affirmé le milieu croate. Il s'appelle Leo Messi. Il y a des joueurs comme Luka Modric qui font une grande année, mais Messi est vraiment différent."

Mais pour Lionel Messi, l’essentiel était ailleurs : dans le dur après trois matches de rang sans victoire, le Barça, certes encore friable défensivement, a repris sa marche en avant. "On avait bien conscience de notre mauvaise passe et c’était un match difficile. C’était important de gagner et on l’a bien fait. Notre première période a été exceptionnelle et il y a de quoi être satisfait", a ainsi apprécié le capitaine catalan, rappelant les objectifs des Blaugrana: "la Ligue des Champions nous tient à cœur, mais il n’est pas question de privilégier une compétition par rapport à une autre."