Suspendu trois matches en Ligue des champions après son expulsion face au Real Madrid en quart de finale retour de la dernière édition, Gianluigi Buffon, pour qui l’arbitre de cette rencontre, coupable, à ses yeux, d’avoir accordé un penalty au club merengue dans le temps additionnel, avait "un sac poubelle à la place du cœur", va disputer son premier match dans la compétition avec le PSG mardi soir, à Naples.

"Il connaît le stade, l’ambiance et c’est quelqu’un de très, très important pour nous. C’est un champion, une légende, et il nous aide beaucoup. Pour nous, c’était clair que Gigi méritait de jouer ici, a commenté Thomas Tuchel en conférence de presse, à la veille de ce choc. Mais j’ai aussi confiance en Alphonse (Areola) et je suis fier d’avoir deux gardiens comme ça, avec des qualités extraordinaires. Gigi aide Alphonse à s’améliorer, on l’utilise aussi pour ça, et ils ont beaucoup de respect l’un pour l’autre."

"De bons espoirs pour la suite"

Véritable grand frère du groupe parisien, le portier transalpin (40 ans) fait en effet profiter ses jeunes coéquipiers de son (immense) expérience, et ce n’est pas Kylian Mbappé, que Buffon avait remobilisé sur la pelouse du Vélodrome alors que le prodige de Bondy était remplaçant en raison d’un retard à la causerie, qui pourra dire le contraire. Il pourra aussi leur décrire la fameuse atmosphère du San Paolo, qui n’a aucun secret pour lui, une enceinte où il est "très difficile de gagner. Parce que c’est un stade très chaud, avec beaucoup d’ambiance."

"Gigi", qui faisait suite à son entraîneur sur le podium et a commencé en français avant de finir en italien, s’attend à un match "très compliqué. Car le Napoli que j’ai vu à Paris est une équipe qu’il faut respecter", avant de reconnaître que le PSG, actuel 3e du Groupe C derrière Liverpool et Naples, aura bien la pression mardi soir: "Ce ne sera pas un match normal. On sait que c’est très important pour nous de gagner, mais il faut surtout ne pas perdre, si on gagne après contre Liverpool et l’Etoile Rouge." Mais l’ancien Juventino garde confiance, car "l’équipe grandit. Et ça me donne de bons espoirs pour la suite. Après le match contre Naples, j’ai vu une équipe qui progressait, qui était plus compacte. Et c’est très important au niveau européen."