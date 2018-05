Zidane: "Benzema le méritait"

Auteur de deux buts mardi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-2, aller 2-1), soit autant que depuis le début de saison en Ligue des champions, Karim Benzema, applaudi par le public madrilène à sa sortie, a ensuite été félicité par son entraîneur.

"Il le méritait. Il a beaucoup travaillé, il s’est donné et il n’a jamais rien lâché. Mais pour moi, ça ne change rien, il est toujours important pour nous. Et si on peut sortir un autre joueur, Keylor Navas a sorti beaucoup d’arrêts, il a été décisif", a commenté Zinédine Zidane, le technicien français du Real Madrid, pour beIN SPORTS.