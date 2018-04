Zidane a cru halluciner 

Il n’y a pas que les spectateurs de l’Allianz Stadium à avoir réagi de façon étonnante sur l’improbable retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo, mardi, lors du quart de finale de la Ligue des champions face à la Juventus Turin. Pourtant plus habitué aux exploits du buteur madrilène, Zinédine Zidane a également été soufflé par la performance du Portugais.

En atteste sa réaction sur son banc de touche, l’ancien champion du monde étant apparu complètement hébété. Bouche bée, le Français s’est même pris la tête à deux mains après l’exploit du quintuple Ballon d’Or. Et s’il avait retrouvé ses esprits, l’entraîneur madrilène semblait encore sous le choc à l’issue de la rencontre.

Mon but à Glasgow était plus beau que celui de Cristiano Zinédine Zidane

"Je suis l'entraîneur, mais je suis aussi quelqu'un qui aime le foot. Et quand je vois un geste pareil..., a ainsi lancé le technicien tricolore dans des propos relayés par Marca. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo est quelqu'un de différent des autres, parce qu'il peut faire des choses qui n'appartiennent qu'à lui, et on peut dire que c'est l'un des plus beaux joueurs de l'histoire du foot."

Et en la matière, Zinédine Zidane s’y connaît. L’ancien milieu de terrain n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler, se référant à son but inscrit en finale de la Ligue des champions en 2002 face au Bayer Leverkusen. "Mon but à Glasgow était plus beau que celui de Cristiano", a-t-il en effet affirmé en riant.