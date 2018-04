Youth League: Une affiche Chelsea-Barça en finale

Les U19 de Chelsea et du FC Barcelone font honneur au prestige de leurs couleurs. Car ce vendredi, la formation anglaise et son homologue espagnole se sont qualifiées pour la finale de la Youth League. Les Blaugranas ont pris l'ascendant sur Manchester City dans le dernier carré (5-4), pendant que les jeunes Blues écartaient le FC Porto aux tirs au but (5-4) après un nul (2-2).

Pour rappel, en Ligue des champions, les Londoniens d'Antonio Conte avaient été sortis en huitième de finale par la troupe de Lionel Messi et Ernesto Valverde.