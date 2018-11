Youth League: Lyon laisse échapper la victoire

Quelques heures avant l'équipe première en Ligue des champions, les U19 de l'Olympique Lyonnais étaient confrontés à leurs homologues de Hoffenheim ce mercredi après-midi, pour le compte de la 4e journée de la Youth League. Et à domicile, les jeunes Gones n'ont pu faire mieux que match nul (3-3).

Les Lyonnais ont mené au score (1-0, 35e) avant d'être rejoints puis dépassés à l'heure de jeu (1-2, 62e), mais étaient parvenus à reprendre l'avantage, grâce notamment à un penalty transformé par Lenny Pintor (3-2, 82e), pour finalement devoir se contenter du partage des points suite à un but concédé dans les derniers instants (3-3, 90e). Au classement du groupe F, l'OL est deuxième, à trois points de son adversaire allemand du jour, et cinq unités devant Manchester City et le Shakhtar Donetsk.