Youth League: Le PSG fait le spectacle à Naples

Deux semaines après avoir concédé le match nul face à Naples (0-0), les U19 du PSG se sont imposés 5-2 en Italie mardi midi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Youth League.

Des Parisiens qui menaient 3-0, grâce à des réalisations de Kalimuendo (13e), Kapo (43e) et Aouchiche (51e), avant que leurs hôtes ne reviennent à 3-2 (66e), et manquent même d'égaliser. Mais Yaisien (70e) et Coulibaly (89e) ont assuré le succès des hommes de Thiago Motta, qui reviennent à hauteur de Liverpool en tête du Groupe C, avec un match en plus.