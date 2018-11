Van Dijk, la clé pour Liverpool ?

Si Arsenal et Manchester United ont animé la fin du mercato hivernal, c'est bien Liverpool, début janvier, qui avait été impliqué dans les deux principaux mouvements de l'hiver. Les Reds ont cédé leur joyau Philippe Coutinho au FC Barcelone, mais ils ont aussi fait de Virgil Van Dijk, recruté à Southampton, le défenseur le plus cher de la planète. Et il n'est pas dit qu'ils aient perdu au change.

Au mois de janvier, Liverpool a fait du Liverpool, capable de se surpasser dans les grands rendez-vous, en devenant la première et seule équipe encore à ce jour à avoir fait tomber le leader Manchester City à l'issue d'un match exceptionnel (4-3), puis de retomber dans ses travers les deux matches suivants en perdant à Swansea (1-0) puis en Cup contre West Brom (2-3). Pour couronner le tout, il y a eu la fin de match manquée contre Tottenham (2-2), qui a égalisé à deux reprises dans les dernières minutes. L'arbitrage a été critiqué (à juste titre) sur cette rencontre, mais l'incapacité de l'équipe de Jurgen Klopp à tenir un score, ces dernières années, n'est plus à démontrer.

Le chaînon manquant ?



Alors, que vaut ce Liverpool version 2018 ? Offensivement, la perte de Coutinho ne se fait pas trop ressentir. Pour le moment. La machine continue à tourner dans le sillage de l'étincelant Mohamed Salah (23 buts et 7 passes décisives sur ses 23 derniers matches), avec Sadio Mané comme autre feu follet, tandis que Roberto Firmino, vrai-faux avant-centre, a atteint pour la première fois la barre des 20 buts sur une saison avec les Reds. Au milieu de terrain, c'est moins créatif, mais solide, avec des joueurs polyvalents et capables de mettre du rythme comme Emre Can (suspendu mercredi soir, à Porto), Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson et le bon soldat James Milner.

"En tant que gardien, c'est un confort d'avoir un joueur comme celui-là devant soi." Loris Karius

Mais c'est en défense -le point faible des Reds depuis plusieurs saisons- qu'on attendait le plus de changement, et on commence à en voir les prémices. Sur ses deux derniers déplacements, à Huddersfield (0-3) et Southampton (0-2), Liverpool a réussi deux "clean-sheets" consécutifs pour la première fois de la saison. L'effet Van Dijk ? Loris Karius, confirmé par Klopp en tant que gardien n°1 au détriment de Simon Mignolet, veut y croire. "C'est un top joueur, c'est pour ça que Liverpool a mis le prix pour lui, estime le portier allemand. Bien sûr qu'il doit s'adapter un petit peu, parce que notre style est différent (de celui de Southampton, ndlr), nous défendons plus haut. Mais il est en train de trouver ses marques. En tant que gardien, c'est un confort d'avoir un joueur comme celui-là devant soi."

Alors que Liverpool est embarqué dans une lutte acharnée en Premier League avec Manchester United, Chelsea, Tottenham et à un degré moindre Arsenal, et peut toujours rêver d'une nouvelle grande épopée européenne, Van Dijk tient peut-être la clé du futur de sa nouvelle équipe.