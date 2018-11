Valence: Kondogbia et Coquelin d'entrée, Gameiro sur le banc

Ce mercredi, dès 18h55, le FC Valence joue gros à domicile face aux Young Boys Berne pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. La formation espagnole pourrait, en cas de succès à Mestalla, provisoirement subtiliser la deuxième place du groupe H à Manchester United, avant le déplacement des Red Devils à Turin sur la pelouse de la Juventus en soirée.

Et pour ce match, Marcelino Garcia Toral présente une équipe sans surprise, avec notamment les Français Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia associés dans l'entrejeu. L'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby débutera sur le banc de touche, tout comme Kévin Gameiro et Michy Batshuayi, que Santi Mina et Rodrigo Moreno devancent. Dans les rangs suisses, le vétéran Guillaume Hoarau tient sa place. Le onze de départ: Neto - Wass, Garay, Gabriel, Gaya - Soler, Coquelin, Kondogbia, Guedes - Rodrigo, Mina.