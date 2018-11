Tottenham-Pochettino: "Je suis très optimiste"

A la faveur de son succès (2-1) de mardi soir contre le PSV Eindhoven, pendant que l'Inter Milan et le FC Barcelone partageaient les points (1-1), le Hotspur de Tottenham s'est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale dans le groupe B de la Ligue des champions, à condition de négocier au mieux la réception des Nerazzurri (28 novembre) et le déplacement en Catalogne (11 décembre).

Mauricio Pochettino y croit. "Si nous parvenons à battre l'Inter, nous serons tous les deux à sept points, a expliqué le manager argentin du club londonien après la partie. Ensuite, sur un match, tout peut arriver. Nous irons à Barcelone pour la dernière rencontre dans l'idée de gagner. L'espoir est toujours là, je suis très optimiste".