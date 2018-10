Tottenham: Lloris titulaire face au Barça

C'était annoncé par les Spurs depuis la veille et, sans surprise, Hugo Lloris, à nouveau sur pied, retrouve bien son brassard de capitaine et le but de Tottenham à l'occasion du choc de la 2e journée de la Ligue des champions face au Barça ce mercredi, à Wembley (20h45). Le manager Maurico Pochettino doit composer avec de nombreuses absences (Dele Alli, Eriksen, Aurier, Vertonghen), mais Harry Kane, l'attaquant aux 9 buts en 11 matches de C1, est bien présent pour un duel à distance avec Leo Messi.

Le onze des Spurs : Lloris (Cap.) - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Wanyama, Winks, Lucas, Lamela, Son, Kane.