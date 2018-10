Tottenham: Lloris de retour contre le Barça ?

Blessé à une cuisse et éloigné des terrains depuis la victoire 3-0 de Tottenham sur la pelouse de Manchester United le 27 août dernier, Hugo Lloris a repris l’entraînement et pourrait effectuer son retour mercredi, lors du choc face au FC Barcelone pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, d’après The Telegraph.

Christian Eriksen, touché à l’abdomen et qui a manqué le déplacement des Spurs à Huddersfield samedi, doit également réintégrer le groupe de Mauricio Pochettino.