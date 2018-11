Top/flop: Verratti, Paris lui dit merci

LES TOPS

Neymar

Longtemps incertain, le Brésilien a bien pu tenir sa place, et il a été très précieux pour son équipe. Placé à gauche dans un 4-4-2, l’ancien Barcelonais a évolué dans un rôle de créateur, en cherchant les différences par la passe. Son une-deux avec Mbappé est magnifique sur le deuxième but, qu’il inscrit lui-même après l’arrêt d’Alisson devant Cavani (37e). Moins en vue en seconde période, où il a évolué un cran plus haut après la sortie de Cavani (66e), il délivre quand même un superbe corner pour la tête de Marquinhos (70e), et aurait pu obtenir un penalty après une série de dribbles dans la surface (80e). Un danger permanent.

Marco Verratti

Une sortie de balle dès la 3e minute qui a fait vibrer le Parc, histoire de montrer à quel point sa qualité technique avait pu manquer en match aller. Il a réussi une première période de tout premier ordre, parfois seul au cœur de jeu, à la construction, avec les deux latéraux à ses côtés et les quatre joueurs offensifs devant lui. Un rôle qui lui va parfaitement. Hargneux défensivement, il aurait pu recevoir plus qu’un carton jaune pour un tacle dangereux sur Gomes (24e).

Thomas Tuchel

Après le 3-4-3, le 3-5-2, le 4-2-3-1 et le 4-3-3, le technicien allemand a sorti un nouveau système de son chapeau : un 4-4-2 à plat en phase défensive, qui donnait un schéma différent avec le ballon, quand Marquinhos descendait parfois d’un cran. Globalement, il a remporté son duel avec Klopp, en insistant sur le côté gauche, celui où Salah ne défend pas. En seconde période, quand Paris subissait, il a solidifié ses côtés avec Alves et Choupo-Moting en espérant sans doute un contre victorieux avec les flèches Neymar et Mbappé. Ce n’est pas arrivé, mais Paris a tenu, et remporté le match le plus important depuis l’arrivée de Tuchel.

LES FLOPS

Angel Di Maria

C’est lui qui a allumé la première mèche, d’une frappe plongeante (6e), mais on l’a peu vu par la suite, sans doute parce que le jeu du PSG penchait à gauche, vers Neymar. Il s’est appliqué à bien se replacer, certes, mais on ne pourra que retenir ce tacle inconsidéré sur Mané qui a offert le penalty qui a relancé Liverpool (45e). Sans grande conséquence, heureusement pour son équipe. Remplacé par Alves (66e), pour fermer le couloir devant Robertson.

Joe Gomez

Préféré à Alexander-Arnold, pour ses qualités défensives, l’international anglais a manqué son match. Il est coupable sur le premier but, même s’il n’est pas le seul. Après le mauvais renvoi de Van Dijk, Lovren et lui sont trop passifs et laissent filer Bernat (13e). Ensuite, c’est de son côté que vient le deuxième but (37e). Offensivement, il a toutefois semé le trouble avec ses touches longues.

Mohamed Salah

A l’image de sa saison, il est clairement moins tranchant, moins décisif que lors du précédent exercice, et ça coûte cher à son équipe. Repris par Marquinhos (9e), il manque sa frappe (22e), dans une position où il aurait peut-être trouvé la lucarne opposée la saison passée. En seconde période, une conduite de balle manquée dans la surface (57e), une frappe contrée (59e), des duels perdus contre Kimpembe, ou à la course contre Thiago Silva (87e). A l’arrivée, il n’aura pratiquement fait aucune différence; Liverpool n’a marqué qu’un seul but en trois déplacements en C1, et le seul tir cadré du soir des Reds est à mettre au crédit de Milner, sur le penalty. Tout n’est pas de la faute de Salah, mais il n’a rien fait pour sauver ce bilan.

LES NOTES

PSG : Buffon (5) – Kehrer (6), Thiago Silva (7), Kimpembe (6), Bernat (6,5) – Di Maria (4), Marquinhos (5,5), Verratti (6,5), Neymar (7,5) – Cavani (4,5), Mbappé (5,5)

Liverpool : Alisson (4) – Gomez (3,5), Lovren (4), Van Dijk (3,5), Robertson (5) – Wijnaldum (4), Henderson (4), Milner (6) – Salah (4), Firmino (5), Mané (5,5).