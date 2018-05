Salah: "Ce n'est pas Salah contre Ronaldo"

Mohamed Salah ne veut pas qu'on résume la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à un duel entre lui-même et Cristiano Ronaldo, avec en toile de fond la lutte pour le Ballon d'Or.

"Ce ne sera pas une finale entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo", a confié l'internationale égyptien.

"Je joue pour un grand club, et nous avons des grands joueurs, a ajouté Salah. Se qualifier pour cette finale, c'était un travail d'équipe. Je ne peux pas tout faire tout seul, c'est un effort collectif. Quand nous marquons, c'est que tout le monde fait bien son travail, quand nous encaissons un but c'est que nous devons tous travailler plus."