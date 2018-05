Ronaldo: ''Je suis différent de tout le monde''

Un match dans le match ! Madrid contre Liverpool, en finale de la Ligue des champions (samedi soir à Kiev), c’est également Cristiano Ronaldo contre Mohamed Salah. Le premier, 33 ans, quatre C1 à son palmarès (2008 sous le maillot de Manchester United, 2014, 2016 et 2017 sous celui du Real), est une star absolue ; le second, 25 printemps et encore aucune finale européenne disputée, devient une star. Tous deux ont inscrit jusqu’ici 44 buts toutes compétitions confondues en 2017-2018 avec leur club respectif (en 43 matches pour "CR7", en 51 pour "Mo").

"Mo" qui a ainsi pris place à la table des grands de ce monde du football. À la table des affamés que sont, surtout, Lionel Messi et donc l’attaquant portugais. Que pense ce dernier justement de l’évolution fulgurante de son adversaire égyptien ? Appartient-il à cette même caste élevée, selon lui ?

"Les gens veulent me comparer à d’autres… Je suis différent de tout le monde ! Salah aussi est différent de tout le monde. Donc nous sommes différents. Il est gaucher, je suis droitier ; je suis grand, il est un peu plus petit (de douze centimètres, N.D.L.R.) ; Je suis bon de la tête… Nous sommes complètement différents ! Mais je dois dire qu’il a connu une saison fantastique", a quand même reconnu sans difficulté Ronaldo pour le groupe télévisuel britannique BT Sport.

"La C1 est une compétition spéciale pour moi, a-t-il ajouté. J’adore la jouer ! Ce serait un rêve, à titre personnel, de la gagner une cinquième fois. Ce serait incroyable…" Et ce serait une bataille remportée face à Salah, en particulier, dans la guerre pour le Ballon d’or.