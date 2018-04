Ronaldo: "Je ne comprends pas pourquoi ils protestent"

Alors que les Turinois n’ont pas digéré l’arbitrage de Michael Oliver, qui a accordé un penalty au Real Madrid et expulsé Gianluigi Buffon dans le temps additionnel mercredi soir lors du quart de finale retour de Ligue des champions remporté 3-1 par la Juventus à Santiago-Bernabeu, huit jours après leurs revers 0-3 à domicile, Cristiano Ronaldo a évoqué cette polémique à l’issue de la rencontre.

"Je savais que je serais décisif."

"Je ne comprends pas pourquoi ils protestent. Lucas (Vazquez, ndlr) subit une faute par derrière (de Mehdi Benatia, ndlr), et s’il n’y pas penalty, ça fait but, a expliqué celui qui a ensuite transformé, en force, ce coup de pied de réparation. Mon pouls a augmenté mais je me suis calmé. Et je savais que je serais décisif."