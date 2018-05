Ronaldo: "A l'année prochaine les amis !"

Passé au travers de la finale, samedi, face à Liverpool, Cristiano Ronaldo n’en a pas moins fait l’actualité. Et pas seulement parce que le Portugais a décroché sa cinquième Ligue des champions, un but de Karim Benzema et un doublé de Gareth Bale permettant au troupes de Zinédine Zidane de venir à bout de Liverpool (3-1), et s’est ainsi un peu plus rapproché du record de Francisco Gento, vainqueur de six C1 avec le club merengue.

Si Cristiano Ronaldo a fait les gros titres, c’est en raison de ses déclarations d’après-match. "C'était bien de jouer au Real", a-t-il ainsi lancé au coup de sifflet final au micro de beIN SPORTS, évoquant donc le Real au passé. De quoi provoquer un certain émoi et gâcher quelque peu la fête. Les supporters madrilènes ne lui en tiennent pourtant pas rigueur et lui ont, au contraire, réservé un vibrant hommage, dimanche, lors des célébrations de ce 13e sacre en Ligue des champions.

«Cristano, reste ! Cristiano, reste !», se sont ainsi époumonés les fans venus en nombre faire la fête à Bernabeu, imités par les autres joueurs madrilènes. Une attention qui a évidemment touché le quintuple Ballon d’Or, visiblement ému. Plus tôt dans la journée, CR7 semblait d’ailleurs déjà ne plus avoir la tête à un départ. "Merci à vous d’être venus. C’est grâce à vous que nous avons fait l’histoire. Vous nous avez toujours soutenus et nous en sommes très heureux. Allez Madrid", a-t-il lancé sur la place de Cybèle, avant de conclure par un "Merci… et à l’année prochaine les amis !" forcément déroutant.