Alors que le Barça vient d'officiellement s'adjuger le doublé Coupe-Championnat en Espagne, le Real Madrid n'a plus que la Ligue des Champions pour terminer la saison avec un titre. Une promesse de triplé plus que jamais d'actualité après le succès à Munich lors de la demi-finale aller (2-1). Des Madrilènes qui reçoivent le Bayern dans leur antre du stade Santiago Bernabeu ce mardi.

"Pour le Real, avoir l'opportunité de disputer une nouvelle finale, c'est plus de motivation, une récompense aux sacrifices et à la constance", a expliqué Sergio Ramos. Le capitaine du Real a évidemment été interrogé sur le doublé du Barça, il a répondu à sa manière: "Gagner la Ligue des Champions à ce petit plus qui équivaut à ce doublé et peut-être même plus. Pour moi (en cas de succès en Ligue des Champions), ce seraient deux saison réussies, la leur et la nôtre".