Real Madrid-Zidane: "Nous allons souffrir"

Si le Real Madrid part avec les faveurs des pronostics avant la finale de la Ligue des champions face au Liverpool FC, Zinedine Zidane n'est évidemment pas de cet avis. "Le football, pour moi, c'est simple. Il y a deux équipes et il faut être conscient que l'adversaire peut vous faire mal et gérer cela, résume le coach des tenants du titre.

Puis quand on a le ballon, il faut essayer de lui faire mal grâce à son style de jeu. Nous avons connu des moments difficiles et nous en connaîtrons d'autres samedi. Nous voulons souffrir le moins possible, mais il est certain que nous allons souffrir".