Raphaël Varane assure que le Real Madrid ne cherchera pas à préserver son avantage mercredi, en quarts de finale retour de Ligue des champions, après sa victoire 3-0 à l'aller sur la pelouse de la Juventus. "On ne va pas jouer le 0-0, on n'a pas l'équipe pour ça, estime le défenseur central français en conférence de presse. On va essayer de gagner, comme toujours. Ce sera un grand match, face à un grand club et une grande équipe. Tout est possible en football."