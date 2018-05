Real Madrid: Seul un joueur fait mieux que Ronaldo

Meilleur buteur de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué samedi soir à Kiev, lors de la finale remportée par le Real Madrid contre Liverpool (3-1). Pas de quoi attrister l’attaquant portugais qui, face aux Reds, a soulevé la cinquième C1 de sa carrière après celles de 2008, avec Manchester United, 2014, 2016 et 2017.

Un record ? Pas encore. Mais le quintuple Ballon d’Or se rapproche du joueur le plus titré dans l'histoire de la compétition, un autre ancien de la Maison Blanche, Francisco Gento, qui l’avait gagnée à six reprises en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 et 1966. "CR7" le rejoindra-t-il dès la saison prochaine, toujours sous le maillot merengue ?