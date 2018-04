Real Madrid: Ramos, une stat qui fait tache

Vainqueur 3-0 du match aller disputé à Turin, le Real Madrid n’a plus grand chose à craindre du match retour. Une rencontre que les Madrilènes disputeront sans Sergio Ramos, suspendu après avoir écopé d’un nouvel avertissement.

Avec désormais 36 cartons jaunes à son compteur, l’international espagnol est d’ailleurs le joueur le plus averti de l’histoire de la Ligue des champions. Et ce alors qu’il détient déjà le record de cartons jaunes en Liga (165), avec le Real Madrid (222) et la sélection espagnole (21).