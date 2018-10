Real Madrid: Navas plus que Courtois face au CSKA Moscou ?

Julen Lopetegui n'a pas fini de faire tourner ses gardiens. Une rotation qui semble se confirmer pour la 2e journée de la Ligue des champions. Le Real Madrid se déplace sur le terrain du CSKA Moscou ce mardi et il semblerait que Keylor Navas soit de retour dans le but. Contre l'Atlético Madrid, en Liga, c'est Thibaut Courtois qui avait officié. En revanche, Navas avait déjà opéré lors de la victoire face à la Roma lors de l'ouverture de la saison en Ligue des champions. Si cela se confirme, on commencerait à avoir une idée plus précise de la répartition des rôles...