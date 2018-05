Le Real Madrid va disputer une troisième finale de Ligue des champions, le 26 mai contre Liverpool. Le club merengue aspire à remporter un troisième sacre de rang mais se méfie grandement des Reds. "Ils n'étaient pas favoris mais quand on regarde leurs matches, on voit qu'ils méritent d'être en finale. C'est une bonne équipe, avec un grand entraîneur et on s'attend à un match très difficile. Mais on sera prêt", a expliqué Luka Modric pour Marca.