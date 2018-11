Real Madrid: Modric sur le banc à Plzen

Santiago Solari a dévoilé la composition de son premier match à la tête du Real Madrid en Ligue des champions pour le déplacement à Plzen dans le groupe G. Luka Modric est sur le banc et cède sa place à Ceballos dans l'entrejeu. Lucas Vazquez a été préféré à Asensio et Isco. Karim Benzema et Raphaël Varane sont tous les deux titulaires.

Le onze madrilène: Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Reguilon - Kroos, Casemiro, Ceballos - Vazquez, Benzema, Bale.