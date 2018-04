Real Madrid-Modric: "Cristiano est dans une forme incroyable"

Le Real Madrid affronte la Juventus Turin, ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un duel qui rappelle évidemment la dernière finale de l'épreuve. Et pour ce rendrez-vous Zinédine Zidane pourra compter sur un Cristiano Ronaldo de retour au premier plan depuis le mois de janvier.

"Il est dans une forme incroyable. C'est très important pour nous d'avoir Cristiano Ronaldo à fond comme il l'est. Avec lui dans cette forme, on a beaucoup plus de possibilités de gagner ce match et de nous qualifier", a expliqué Modric pour AS.