Real Madrid: Lopetegui ne voulait pas non plus faire jouer Modric

Le CSKA Moscou a réussi un petit exploit en s'imposant face au Real Madrid (1-0), mardi pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Pour ce duel, Lopetegui devait composer sans Isco, Marcelo, Bale ni Sergio Ramos. Pour le défenseur c'était même un choix affirmé. Il en a fait presque de même avec Modric laissé sur le banc. "Il avait besoin de repos et on souhaitait qu'il ne joue pas une minute mais on a été obligés de le lancer pour arranger les choses, ce qu'il n'a pas pu faire", a confié l'entraîneur en conférence de presse après le match.