Real Madrid: Lopetegui justifie l'absence de Sergio Ramos

Julen Lopetegui devra composer sans Isco et Marcelo, blessés, sans Bale légèrement touché ni Sergio Ramos. Dans le cas du défenseur, c'est un choix de l'entraîneur qui a pu interpeller initialement. "Il n'est pas venu parce qu'il a disputé plus cent minutes de plus que n'importe quel autre joueur. C'était le moment de s'arrêter et ses ischios-jambiers vont apprécier. J'ai pris la décision moi-même", a plaidé l'entraîneur avant le duel qui opposer le Real au CSKA Moscou ce mardi.

Esta ha sido la respuesta de Lopetegui a la primera pregunta de la rueda de prensa previa al partido contra el @pfc_cska. #RMUCL pic.twitter.com/whZ5jGkHhw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 octobre 2018