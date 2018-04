Real Madrid: Le nouveau record de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a pas marqué lors du succès du Real Madrid face au Bayern, mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions (2-1). Pourtant, le Portugais a profité de ce précieux succès à Munich pour s'offrir un nouveau record puisqu'il est désormais le joueur qui compte le plus de victoires dans cette compétition (96). Il devance Iker Casillas (95) et Xavi (91).

96 - Cristiano Ronaldo has now won 96 Champions League games, more than any other player. Triumphant. pic.twitter.com/aSk36GOb8C