Real Madrid: Encore un record pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a inscrit un nouveau doublé avec le Real Madrid lors du succès à Turin face à la Juventus, mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-0). Un doublé, dont un but extraordinaire, qui ont évidemment fait le tour du monde. Surtout, cela lui permet de devenir le premier joueur dans l'histoire de la Ligue des champions à marquer lors de 10 matches consécutifs...

10 - Cristiano Ronaldo is the first player in Champions League history to score in 10 consecutive games (16 goals). Amazing. #JuveReal pic.twitter.com/lStGcaKVuv