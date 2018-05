Quand Salah retrouve Zidane, son "idole d’enfance"

Auteur d’une saison exceptionnelle pour son retour en Premier League, Mohamed Salah (32 buts en championnat, 44 toutes compétitions confondues) sera le principal atout de Liverpool contre le Real Madrid, samedi soir (20h45) à Kiev en finale de la Ligue des champions.

Un match où il va retrouver sur le banc adverse Zinédine Zidane, l’une de ses "idoles d’enfance", comme Francesco Totti, avec qui il a joué à la Roma, et le Brésilien Ronaldo. "Pour être honnête, je voulais choisir trois joueurs qui étaient complètement différents de tous les autres par leur style de jeu. Je me suis toujours senti différent des autres joueurs. Et c'est pour ça que je les ai choisis", a expliqué l’attaquant égyptien dans une interview accordée à UEFA.com.