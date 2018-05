PSG-Verratti: "Pas encore avec les grands d'Europe"

Avec les arrivées estivales de Daniel Alves, Kylian Mbappé ou Neymar, le Paris Saint-Germain espérait enfin intégrer au moins le dernier carré de la Ligue des champions cette saison. L'élimination dès les huitièmes de finale par le Real Madrid a donc sonné comme un échec.

"C’est une saison positive, on a fait un très bon travail en championnat et dans les coupes nationales. Bien sûr, on est déçus pour la Ligue des champions. C’est toujours un objectif pour le PSG, mais on n’est pas les seuls à vouloir la gagner, note Marco Verratti dans un entretien accordé au Parisien. Ça se joue sur des petits détails et, pour l’instant, on n’a pas encore réussi à passer ce cap pour être avec les grands d’Europe".