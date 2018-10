PSG-Verratti: "Mes blessures, ce n’est pas un problème d’hygiène de vie"

De retour de suspension, Marco Verratti s’apprête à lancer sa saison en Ligue des champions. L’international italien devrait en effet être aligné au milieu de terrain face à l’Etoile Rouge de Belgrade et entend confirme son retour au premier plan après un début d’année 2018 une fois encore gâché par les blessures.

Critiqué pour son hygiène de vie, l’international italien a livré son sentiment dans une interview accordée au Parisien. "On parle beaucoup de mon hygiène de vie. J’accepte tout, mais je ne mène pas la vie qu’on me prête, a-t-il assuré. Je suis un garçon comme tous les autres. Quand j’ai du temps libre, je profite de ma famille, de mes amis. Je ne sors pas tous les soirs. Si je fais ça, ce n’est pas la peine que je rentre à la maison, parce que ma femme va me tuer !"

Et l’international italien d’insister: "J’ai des enfants qui se réveillent à 7 heures tous les matins et qu’il faut emmener à l’école, poursuit Verratti. Mes blessures, ce n’est pas un problème d’hygiène de vie. Je vis toujours de la même manière. Ma femme m’aide beaucoup pour ça."