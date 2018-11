PSG: Verratti entre dans le Top 20

Crédité d'une bonne prestation, comme la plupart de ses partenaires, face aux Reds (2-1), Marco Verratti a profité de cette victoire décisive face à Liverpool pour faire à cette occasion son entrée dans le Top 20 des joueurs les plus capés sous le maillot du PSG. Avec avec un 254e match disputé sous le maillot rouge et bleu, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain italien rejoint Franck Tanasi et... un certain Dominique Rocheteau.

Classement des joueurs du PSG les plus capés :

1. Jean-Marc Pilorget : 435 matches

2. Sylvain Armand : 380 matches

3. Paul Le Guen, Safet Susic : 344 matches

5. Bernard Lama : 318 matches

6. Mustapha Dahleb : 310 matches

7. Blaise Matuidi : 295 matches

8. Eric Renaut : 290 matches

9. Joël Bats : 285 matches

10. Dominique Baratelli : 281 matches

11. Daniel Bravo : 280 matches

12. Dominique Bathenay, Luis Fernandez : 273 matches

14. Javier Pastore : 269 matches

15. Jean-Claude Lemoult : 266 matches

16. Edinson Cavani : 260 matches

16. Edouard Cissé : 259 matches

18. Thiago Silva : 257 matches

19. Dominique Rocheteau, Franck Tanasi, Marco Verratti : 254 matches