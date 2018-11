PSG: Tuchel "très optimiste" pour Neymar et Mbappé

Revenus blessés de sélection et ménagés lors de la courte victoire du PSG contre Toulouse (1-0), samedi au Parc des Princes, Neymar et Kylian Mbappé devraient bel et bien effectuer leur retour dans le groupe parisien pour le choc face à Liverpool, mercredi prochain en Ligue des champions.

"Je ne suis pas encore sûr, mais je pense (qu’ils seront là), a confié sur beIN SPORTS l’entraîneur du club de la capitale, Thomas Tuchel. Je suis très optimiste parce qu’ils ont suivi un entraînement individuel aujourd’hui (samedi) et j’espère qu’ils pourront s’entraîner avec nous lundi."