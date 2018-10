PSG-Tuchel: "Neymar a été sensationnel"

Thomas Tuchel a apprécié la prestation de Neymar Jr, auteur d'un triplé lors de la victoire du PSG contre l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1), en Ligue des champions.

"Neymar a été sensationnel ce soir, estime ainsi l'entraîneur allemand, dans des propos rapportés par Le Parisien. Tu peux sentir qu’il avait faim de faire un top match et d’être décisif, mais aussi de récupérer les ballons. C’est très important car avec Neymar, nous avons un des meilleurs joueurs en Europe dans notre effectif. Mais il n’y a pas seulement Neymar. Nous avons d’autres joueurs dans l’équipe qui figurent parmi les meilleurs du continent."

"C’était une top performance car nous nous sommes créé beaucoup d’occasions de buts et à la mi-temps nous comptabilisions 71 % de duels gagnés, a résumé Tuchel. C’est extraordinaire et cela démontre un effort de l’équipe à un très haut niveau. Et nous avons continué en deuxième mi-temps, en restant concentrés et très sérieux."