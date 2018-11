PSG-Tuchel: "Cavani ? On décidera mardi"

Remis de sa blessure à une cuisse, Edinson Cavani, absent à Marseille et contre Lille, a effectué le déplacement avec le groupe parisien à Naples, où les hommes de Thomas Tuchel jouent gros mardi soir (21h) à l’occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

"Edi est avec nous, il a participé à l’entraînement et on décidera demain", a déclaré en conférence de presse le technicien allemand, interrogé sur la participation de l’Uruguayen au San Paolo. Une rencontre qui constitue "un grand défi" pour l’ancien entraîneur de Dortmund: "Le 2-2 était un résultat mérité à l’aller, mais on peut, et on doit, mieux jouer. On doit être à notre maximum mais nous sommes confiants, après avoir montré une grande réaction à Marseille et fait un top match contre Lille."