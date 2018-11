PSG: Trapp n’est pas inquiet...

En mauvaise posture à l’heure de retrouver Liverpool, mercredi, à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules, le PSG n’a désormais plus le droit à l’erreur. Contraints de l’emporter pour demeurer maîtres de leur destin, les Parisiens ont en tout cas la confiance de Kevin Trapp, prêté à l’Eintracht Francfort.

"Je sais comment ça se passe à Paris en Ligue des Champions. A la maison, depuis je ne sais pas combien de matchs, ils n’ont pas perdu. J’ai vu le match contre Naples, Di Maria a marqué juste à la fin. Ils n’abandonnent jamais, c’est une équipe qui est forte mentalement et qui est toujours là quand elle a la pression, a-t-il ainsi assuré en conférence de presse. Je suis presque sûr et certain qu’ils vont le faire mercredi, parce qu’à la maison contre une grande équipe, ils savent ce qu’ils doivent faire. Je n’ai aucun doute."