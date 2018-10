PSG-Neymar : "Tuchel ? Je me suis retrouvé dans cette image"

Neymar Jr a succédé mardi en conférence de presse à son entraîneur Thomas Tuchel à la veille du nouveau match de Ligue des Champions entre le PSG et l'Etoile Rouge de Belgrade ce mercredi, au Parc (20h45). L'occasion pour l'attaquant brésilien de dire tout le bien qu'il pense de son nouvel entraîneur, devenu visiblement une véritable source d'inspiration. "Il est vrai que Tuchel a apporté quelque chose de nouveau. Dès notre première conversation, je me suis rendu compte de son caractère de vainqueur. Je me suis retrouvé dans cette image. Il est jeune, mais sait où il veut aller. Il nous le montre tous les jours", assure la star du club de la Capitale.

️ @neymarjr : "@TTuchelofficial a apporté quelque chose de nouveau au Paris Saint-Germain. Il veut sans cesse améliorer l'équipe. Je me suis retrouvé dans cette image lors de nos premières discussions. Nous voulons aller vers le succès en permanence."#PSGlive pic.twitter.com/YbQ9j9wlr4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 octobre 2018