PSG-Naples: L’identité de l’arbitre dévoilée

Mardi 6 novembre prochain, le Paris Saint-Germain ira disputer un match couperet en Ligue des champions, sur la pelouse de Naples.

Pour arbitrer cette rencontre à hauts risques pour la survie des Parisiens dans la compétition, l’UEFA a désigné Björn Kuipers pour officier en tant qu’''homme en noir''. Un arbitre d’expérience, qui a notamment arbitré la finale de Ligue des champions 2014 entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid, et plus récemment, la finale de la Ligue Europa opposant ce même Atletico, à l’Olympique de Marseille.