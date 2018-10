PSG: La compo probable face à Naples

Dans l’obligation de l’emporter face à Naples afin de préserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, le PSG devra faire sans son capitaine face au vice-champion d’Italie. La faute à une douleur aux ischio-jambiers qui pourrait également le priver du Clasio, dimanche.

Egalement privé de Layvin Kurzawa et Dani Alves, toujours en phase de reprise, Thomas Tuchel devrait donc aligner une charnière centrale Marquinhos-Kimpembe flanquée de Juan Bernat et Thomas Meunier dans les couloirs.

Gêné par une douleur à la cuisse face à Amiens, Marco Verratti est en revanche bon pour le service et devrait faire la paire avec Adrien Rabiot au milieu de terrain. Angel Di Maria s’est également entraîné normalement mardi et devrait accompagner Kylian Mbappé, Neymar et Edinson Cavani aux avant-postes. L'Argentin passera néanmoins un test ce matin.

La compo probable: Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani