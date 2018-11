PSG-Draxler: "Un nul à Naples, ce n'est pas mal"

Malgré 2 décisions arbitrales en leur défaveur, les joueurs du PSG parvenaient à se satisfaire du match nul (1-1) enregistré ce mardi, à Naples, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. A l'image du milieu de terrain allemand Julian Draxler, encore une fois préféré à Adrien Rabiot et titulaire au coup d'envoi.

"On a bien joué. Très bonne première période, beaucoup de positions, a apprécié le Parisien au micro de RMC Sport. En seconde mi-temps, on a mal commencé, beaucoup de grosses occasions pour Naples. Il y avait penalty pour nous. On est déçu parce qu'on n'a pas gagné. Il ne faut pas oublier que Naples est très bien, ils ont changé des choses à la mi-temps et Carlo (Ancelotti) a beaucoup d'expérience, relevait-il. C'est un groupe difficile avec la défaite de Liverpool. Ce n'est pas fini, il faut continuer. En seconde période on a perdu la tête, mais ce n'est pas grave, un match nul à Naples ce n'est pas mal."