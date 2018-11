PSG: Buffon lance sa... 15e campagne de C1 !

Libéré de sa suspension de 3 matches sur la scène européenne, Gianluigi Buffon sera titulaire ce mardi pour la première fois en Ligue des Champions depuis qu'il a rejoint cet été le PSG.

A Naples, sur la pelouse du Stade San Paolo (21h05), la légende du football italien va tenter de préserver son but parisien et avec une aventure européenne menacée pour le club de la capitale, à l'occasion de ce qui constitue pour 'Gigi' sa 15e campagne de Ligue des champions (en phase de groupes). Une carrière dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs qui se décline entre une première participation avec Parme, puis 13 avec la Juventus Turin, avant donc ces débuts avec Paris.

Faut-il rappeler que Buffon (40 ans), s'il a été 3 fois finaliste de la C1, n'a en revanche jusqu'à ce jour jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles.